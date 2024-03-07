«У меня только и осталось, что романтика». Костомаров рассказал об отношениях с женой

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал о том, как воспринимает Международный женский день (8 Марта) в разрезе отношений с супругой Оксаной Домниной.

«Осталось ли в нашей жизни место романтике? У меня только и осталось, что романтика (улыбается). До конца жизни сплошная романтика. Я думаю, что у нас не только 8 Марта праздник, когда мы вместе, у нас каждый день – праздник. Не только 8 Марта дарим подарки, на протяжении года у нас происходят какие-то сюрпризы, подарки, поездки. Прошлый год немножко подкосил, а вообще так было всегда. Теперь, думаю, мы будем это делать чаще, поздравлять друг друга», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина с премьеры документального фильма о фигуристе, которая проходит в Москве.