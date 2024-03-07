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Тарасова: желаю Валиевой вернуться в сборную России после истечения срока дисквалификации

Тарасова: желаю Валиевой вернуться в сборную России после истечения срока дисквалификации
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, воспитавшая множество олимпийских чемпионов, отреагировала на исключение российской фигуристки Камилы Валиевой из состава сборной России в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

«Конечно, я хочу её видеть в сборной — выдающихся способностей человек. Конечно, я желаю ей возвращения. Но как она сама распорядится своей жизнью, так и будет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию, а саму Камилу — титула чемпионки Европы, чемпионки России, чемпионки России по прыжкам и медалей нескольких Гран-при России.

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