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«Спасибо вам за всё». Туктамышева поздравила Мишина с днём рождения

«Спасибо вам за всё». Туктамышева поздравила Мишина с днём рождения
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поздравила заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с днём рождения. Сегодня, 8 марта, выдающемуся специалисту исполняется 83 года.

«С днём рождения, Алексей Николаевич! Спасибо вам за всё», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Напомним, 27-летняя Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне, так как взяла паузу в профессиональной карьере. В период без турниров российская спортсменка принимала участие в ледовых шоу и попробовала свои силы в комментировании. Ранее Туктамышева рассказала, как Мишин воспринял её решение о перерыве в профессиональной карьере.

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