Камила Валиева поздравила женщин с 8 Марта и поделилась фото с букетом

Российская фигуристка Камила Валиева поздравила женщин и девушек с восьмым марта и поделилась фотографией с букетом в своём телеграм-канале.

«С праздником! Любви, весны, энергии, позитива, счастья вам!!!», — написала Валиева под фотографией.

Ранее спортсменка присутствовала на Всемирном фестивале молодёжи, который прошёл с 1 по 7 марта в городе Сочи на федеральной территории Сириус

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года и аннулировал все её достижения, начиная с 25 декабря 2021 года.

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Также она недавно была исключена Минспорта из списка кандидатов в сборную России по фигурному катанию, в связи с отбыванием наказания за нарушение антидопинговых правил. Её убрали в связи с правилами ведомства.