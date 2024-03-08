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Алина Загитова поздравила женщин с 8 Марта

Алина Загитова поздравила женщин с 8 Марта
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Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова поздравила женщин с восьмым марта. Она записала обращение в своём телеграм-канале

«Я хочу поздравить всю женскую половину нашей страны с прекрасным днём, с восьмым марта вас всех! Будьте счастливы, здоровы и главное — всем любви!» — сказала Загитова.

Сейчас фигуристка находится в Краснодаре, потому что 8 марта должна была выступить в шоу «Руслан и Людмила». В своём видеообращении она рассказала, что многие праздники проводит на работе и сегодняшний день не стал исключением. Ранее фигуристка выкладывала фото из поезда, показывая, как добирается в Краснодар.

С Международным женским днём поздравили всех сегодня и другие российские спортсмены

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