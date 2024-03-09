Видео: Тутберидзе проводит мастер-класс в честь Международного женского дня

В пятницу, 8 марта, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе провела мастер-класс на катке «Локо Лёд» в Москве, расположенном на территории «РЖД Арены».

В мероприятии принимали участие дети от 9 до 13 лет и их тренеры. Также Тутберидзе наградила победителей соревнований среди любителей.

Мероприятие проходило в рамках Международного женского дня 8 Марта. Кроме Тутберидзе, мастер-класс и автограф-сессию провела российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном фигурном катании Александра Трусова. Ещё одним участником праздника стал трёхкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, который провёл встречу с юными поклонниками хоккея с шайбой.