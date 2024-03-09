Видео номера Муравьёвой под «Я знаю только лучшее в тебе», посвящённого Гринькову

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге проходит турнир шоу-программ «Русский вызов». Свой номер представила российская фигуристка Софья Муравьёва, чемпионка России по прыжкам 2023 года и серебряный призёр чемпионата России 2024 года. Она выступила под композицию «Я знаю только лучшее в тебе» и посвятила номер двукратному олимпийскому чемпиону в парном катании Сергею Гринькову, рано ушедшему из жизни во время тренировки на льду.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Софьи Муравьёвой на турнире шоу-программ.

Напомним, в 2024 году фигуристы на «Русском вызове» представляют номера на тему России, её культуры и истории. Результаты соревнований станут известны сегодня позже вечером.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.