Видео раскритикованного Безруковым проката Алиева под «В сон мне — жёлтые огни»

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге проходит турнир шоу-программ «Русский вызов». Свой номер на нём представил победитель и призёр чемпионатов Европы Дмитрий Алиев. Он выступил под песню Владимира Высоцкого «В сон мне — жёлтые огни», однако прокат фигуриста не понравился сидящему в жюри актёру Сергею Безрукову.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Алиева на турнире шоу-программ.

Напомним, в 2024 году на «Русском вызове» спортсмены должны представить номера о России, её истории и культуре. В соревнованиях на турнире шоу-программ принимают участие 10 фигуристов-одиночников, победитель определится сегодня позже вечером.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.