«Вы считаете это порядочным?» Рудковская раскритиковала показ турнира «Русский вызов»

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, выразила недовольство отношением к Софье Муравьёвой организаторов турнира шоу-программ «Русский вызов» и Первого канала. Номер Муравьёвой был посвящён памяти российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Сергея Гринькова.

«Софью Муравьёву, вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам, вырезали из эфира Первого канала, турнира фигуристов «Русский вызов», показав только в интернете. Во всех народных чатах у поклонников Муравьёва Соня в тройке фаворитов.

То есть, если её вырезали из эфира, трансляцию которого Первый канал начал через час, то судьи заведомо не могли её отсудить. Потому что, если бы она выиграла или её высоко оценили, зрители бы даже не увидели этот номер! И вообще, сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призёров чемпионата России действующих — просто вопиющий факт. Первый канал в лице главы дирекции спортивного вещания Черносвитовой Ольги заявили нам это: «Мы, Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции — вырезать этот номер, нам он не понравился».

Также, по моим данным, по телевизору не показали выступления Игнатова, Кагановскую/Некрасова, Худайбердиеву/Базина, Мозалёва. Сколько времени, сил и души фигуристы вложили в эти номера — и такое отношение. Вы считаете это порядочным? У нас везде и так отмена наших спортсменов! И ещё в родной стране терпеть такие унижения … слов нет …», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.