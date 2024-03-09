Савосин выступил на турнире шоу-программ под «Яблочко» в образе Шарикова. Видео

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге проходит турнир шоу-программ «Русский вызов». В 2024 году темы номеров на соревнованиях должны быть посвящены России, её истории и культуре. Российский фигурист Роман Савосин, выступающий в одиночном катании, показал на турнире номер под песню «Яблочко», в котором предстал в образе героя повести «Собачье сердце» Шарикова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Романа Савосина на турнире шоу-программ.

Победители соревнований станут известны позже сегодня вечером. Всего в рамках турнира выступят 10 мужчин-одиночников, в числе которых Алексей Ягудин, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Евгений Семененко.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.