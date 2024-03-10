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Видео: Галлямов, Савосин и Дикиджи исполнили песню Трусовой

Видео: Галлямов, Савосин и Дикиджи исполнили песню Трусовой
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Спортсмены сборной России по фигурному катанию Александр Галлямов, Роман Савосин и Владислав Дикиджи, выложили видео, в котором исполнили песню серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой «Два крыла».

За несколько часов до этого Галлямов сообщил в своих социальных сетях о выпуске нового трека. «В 15:00 будет сниппет обещанного трека. Это просто аннигиляция!» — написал Александр.

Позднее фигурист выложил видео исполнения песни Трусовой с другими членами сборной России по фигурному катанию.

«Не судите строго: слова пока что не подучили, подтанцовка хромает, звук не выставлен, но сколько эмоций! Группа «Пестики». Coming Soon...» — подписал пост Галлямов.

Отметим, что сейчас в мире фигурного катания образовался тренд на запись собственных песен. Трусова уже выпустила две композиции, Камила Валиева анонсировала фит с певицей Mia Boyka, а Дмитрий Алиев выложил видео, как записывает песню на студии.

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