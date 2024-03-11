Роман Костомаров: теннис — одна из любимых игр, ещё слежу за ММА

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о видах спорта, за которыми любит наблюдать как болельщик.

«Теннис — одна из моих любимых игр. Я всегда следил за теннисом и сейчас по-прежнему слежу. Конечно же, познакомившись с Кареном Хачановым, сейчас и болею за него, когда он принимает участие в каких-то турнирах.

Ещё слежу за ММА. В принципе, любые виды единоборств смотрю, когда получается по времени или проходят какие-то чемпионаты. Иногда смотрю хоккей. Я люблю спорт, поэтому, если такие масштабные спортивные состязания, то стараюсь смотреть», — сказал Костомаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Валерии Кукалевой и Дарье Кирюхиной.