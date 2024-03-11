Татьяна Тарасова оценила работу судей на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о судействе на турнире шоу-программ «Русский вызов». Тарасова подчеркнула, что оценки жюри были абсолютно справедливыми, а шоу получилось зрелищным.

«Я полностью согласна со всеми оценками жюри. Считаю, что это было прекрасное шоу, в котором каждый спортсмен продемонстрировал то, что может. И очень хорошей была идея организации „Русского вызова“, потому что она показывает возможности каждого фигуриста. Мы их всех знаем, но мы не видим весь их потенциал. А в этом шоу мы увидели все то, на что они способны. Я считаю, что члены жюри все композиции фигуристов оценили абсолютно правильно и честно», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, победу в «Русском вызове» одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Эта победе стала для прославленного российского фигуриста второй подряд на этом турнире. Ягудин выступил под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Второе место заняла российская фигуристка Елизавета Тукатмышева.