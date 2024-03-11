Кондратюк: интересен номер Гуменника. Конечно, проще понять номера на сюжеты кинофильмов

Чемпион Европы 2022 года, бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Марк Кондратюк высказался о выступлениях на турнире шоу-программ «Русский вызов». Кондратюк отметил, что больше всего его заинтересовал номер фигуриста Петра Гуменника.

«Из номеров, которые были представлены на „Русском вызове“, мне был очень интересен тот, что исполнил Пётр Гуменник. Интереснейшая идея — соединить живопись Малевича и музыку Скрябина. Конечно, проще понять номера на сюжеты известных кинофильмов или песни о войне, но нужно стремиться к чему-то новому», — приводит слова Кондратюка «РИА Новости Спорт».

Напомним, Гумменик с номером «Русский авангард» не получил приз среди мужчин-одиночников на «Русском вызове». Победителем соревнований стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, выступивший под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского.