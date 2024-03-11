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Гордеева отреагировала на скандал с номером Муравьёвой, который был посвящён Гринькову

Гордеева отреагировала на скандал с номером Муравьёвой, который был посвящён Гринькову
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Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира Екатерина Гордеева, выступавшая в парном катании с Сергеем Гриньковым, отреагировала на тот факт, что организаторы турнира шоу-программ «Русский вызов» не стали вставлять в телевизионный эфир номер серебряного призёра чемпионата России – 2024 Софьи Муравьёвой, который был посвящён памяти её бывшего партнёра и супруга. Показательный номер Муравьёвой был поставлен под песню «Лучшее в тебе».

«Мне тоже кажется, зря вырезали номер из эфира. Я была очень тронута таким посвящением, таким номером», — написала Гордеева в своих социальных сетях.

Напомним, в ноябре 1995 года в возрасте 28 лет Гриньков скончался практически во время тренировки в США. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

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