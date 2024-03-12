Рудковская — о скандале с Муравьёвой: это сделано намеренно из-за предвзятости к Плющенко

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, призналась, что считает инцидент с серебряным призёром чемпионата России – 2024 Софьей Муравьёвой на турнире шоу-программ «Русский вызов» закономерностью.

Напомним, номер Муравьёвой не попал в телевизионную трансляцию Первого канала. Рудковская считает, что это связано с дискриминацией Первого канала в отношении учеников её супруга.

«Пока никто не извинялся. Мы извинений, конечно же, ждём, но сами будем принимать меры. Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости, которая продолжается уже четыре года, к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам», — приводит слова Рудковской News.ru.