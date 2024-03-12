Радионова — о Кондратюке: позиции всегда тяжелее удерживать, чем завоёвывать

Российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова заявила, что после удачного олимпийского сезона Марку Кондратюку сложно удерживать планку.

«Синдром второго сезона: олимпийский год для него был самым удачным, а потом кататься на том же уровне тяжело. Одно дело — впервые идти завоёвывать титулы, а подтверждать их сложнее психологически, не каждый справляется. Свои позиции всегда тяжелее удерживать, чем завоёвывать. Интересно будет посмотреть на него в следующем сезоне. По Марку видно, что желание кататься и доказывать, что он лучший, у него есть», — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».

Напомним, сама Радионова сообщила о завершении спортивной карьеры 22 сентября 2022 года в возрасте 21 года. Причиной этого стал гормональный сбой и тяжёлое взросление фигуристки, из-за которых ей не удавалось находиться в нужном для профессионального спорта весе.