Радионова рассказала, кто из фигуристов стал для неё главным открытием сезона

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова рассказала, что фигурист Владислав Дикиджи — главное открытие для неё в этом сезоне.

«Сезон получился интересным, ярким. Главное открытие — Владислав Дикиджи, он ярко ворвался и успешно провёл этот сезон. Посмотрим, как он будет выступать в следующем сезоне, но в любом случае — парень перспективный, недавно сделал четверной аксель на тренировке. Мне бы хотелось, чтобы он катался на таком уровне не один сезон», — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».

Напомним, Дикиджи в этом году стал серебряным призёром чемпионата России и бронзовым призёром финала Кубка России, завоевал бронзовую медаль на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Он побил свой личный рекорд в конце декабря 2023 года, набрав больше 100 баллов за короткую программу.