Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Радионова рассказала, кто из фигуристов стал для неё главным открытием сезона

Радионова рассказала, кто из фигуристов стал для неё главным открытием сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова рассказала, что фигурист Владислав Дикиджи — главное открытие для неё в этом сезоне.

«Сезон получился интересным, ярким. Главное открытие — Владислав Дикиджи, он ярко ворвался и успешно провёл этот сезон. Посмотрим, как он будет выступать в следующем сезоне, но в любом случае — парень перспективный, недавно сделал четверной аксель на тренировке. Мне бы хотелось, чтобы он катался на таком уровне не один сезон», — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».

Напомним, Дикиджи в этом году стал серебряным призёром чемпионата России и бронзовым призёром финала Кубка России, завоевал бронзовую медаль на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Он побил свой личный рекорд в конце декабря 2023 года, набрав больше 100 баллов за короткую программу.

Материалы по теме
Радионова — о Кондратюке: позиции всегда тяжелее удерживать, чем завоёвывать
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android