Туктамышева: поклонники, которые ждут меня на соревнованиях, знайте, у меня всё хорошо

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о своём потенциальном возвращении на соревнования в сезоне-2024/2025. Напомним, в этом году фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России, а после объявила о приостановке карьеры.

«Мне кажется, можно сравнить эту ситуацию с отношениями в паре. Когда вы расстаётесь, то всё равно хочется, чтобы человек, которого ты любил, нашёл свое счастье и жил так, чтобы ни о чём не жалеть. Пусть поклонники, которые расстраивались, что меня нет на соревнованиях, знают, что у меня всё хорошо. Это этап моей жизни, я с таким графиком прекрасно себя чувствую, расстраиваться точно не стоит. Я всё равно буду показываться на соревнованиях, шоу, буду ставить разные программы. Я не отказываюсь от фигурного катания. Просто всему своё время», — приводит слова Туктамышевой News.ru.