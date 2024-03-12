«Катать программы легче, чем быть капитаном». Туктамышева — об участии в КПК

Чемпионка России, мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от участия в Кубке Первого канала в этом сезоне. Напомним, фигуристка вместе с олимпийскими чемпионками Анной Щербаковой и Алиной Загитовой была одним из капитанов.

«Да, принимала участие во всех четырёх Кубках Первого канала, но именно капитаном была только в этом году. Я даже не знаю, что сложнее: катать и короткую, и произвольную программы или быть капитаном, не выступая самой. С самого начала турнира ты вкладываешь всю свою энергию в эти соревнования. А когда ты спортсмен, то используешь энергию более локально, сосредоточившись только на своих прокатах.

Было круто, что капитаны тоже могут принять участие и внести вклад в добывание очков для команды. Чувствовался адреналин, но не такой, когда от него плохо становится. Наоборот, появляются дополнительные положительные эмоции.

Мне понравилось, было очень круто, весело, но я была подуставшая, когда эти два дня закончились. В целом получилось неплохо, это был праздник для всех — и болельщиков, и фигуристов», — приводит слова Туктамышевой News.ru.