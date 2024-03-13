Роднина: Тутберидзе несёт ответственность за Валиеву, но без доказательств обвинять нельзя

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему публикации тренера Этери Тутберидзе, где она потребовала извинений от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Напомним, ранее Тарасова, обсуждая тему допинга Камилы Валиевой, заявила, что таблетку спортсмену может дать только тренер.

«Права ли Тутберидзе, требуя извинений? Любое обвинение требует доказательств. Доказательств, что Тутберидзе давала эту таблетку, нет. Да, она несёт ответственность, но обвинять только её мы не можем. У нас есть законы, предусматривающие ответственность за допинг у несовершеннолетних. Но нужны чёткие доказательства. Поэтому Тутберидзе и потребовала извинений. Без доказательств — это клевета. Конечно, неправильно, что пострадала только девочка. Но это вопросы уже к суду и к людям, которые были в курсе о допинге и сейчас молчат», — приводит слова Родниной Sport24.