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Роднина отреагировала на слова Тарасовой о получении Валиевой допинга от тренера

Роднина отреагировала на слова Тарасовой о получении Валиевой допинга от тренера
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о возможном получении Камилой Валиевой таблетки с допингом от её тренерского штаба.

«Я со свечкой не стояла и комментировать всё, что говорит Тарасова, я не собираюсь. Так как Валиева несовершеннолетняя, этот вопрос решают тренер, врач и родители. Это те люди, которые отвечают за происходящее.

Если смотреть по законодательству — а оно у нас есть, принятое в 2016 году, — там совершенно чётко расписано, кто несёт ответственность и какую: начиная от штрафов, заканчивая уголовной ответственностью. Тренера не надо обвинять. Сначала докажите — потом обвиняйте», — приводит слова Родниной «РБК-Спорт».

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