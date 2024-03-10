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Ягудин жёстко ответил Мозалёву, раскритиковавшему судейство на шоу-турнире «Русский вызов»

Ягудин жёстко ответил Мозалёву, раскритиковавшему судейство на шоу-турнире «Русский вызов»
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Российский фигурист Алексей Ягудин, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании ответил чемпиону мира среди юниоров по фигурному катанию Андрею Мозалёву, раскритиковавшему судейство на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймёшь...» — написал Ягудин в своих социальных сетях, опубликовав видео проката Мозалёва под строки «наступит время — сам поймёшь, наверное».

Напомним, Ягудин победил на турнире шоу-программ «Русский вызов», проходившем вчера, 9 марта, в Санкт-Петербурге. Спортсмен выиграл соревнования второй год подряд, выступив под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Второй на турнире стала победительница и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.

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