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Меренкова/Галимов захватили лидерство на Кубке Федерации, пара из академии Плющенко — 4-я

В ледовом дворце «Айсберг» (посёлок Сириус) спортивные пары представители свои короткие программы в рамках финала Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации) по фигурному катанию. Лидерство в соревнованиях захватили местные спортсмены Вероника Меренкова и Даниль Галимов.

Фигурное катание. Всероссийские соревнования «Кубок Федерации». Спортивные пары. Положение после короткой программы:

1. Вероника Меренкова и Даниль Галимов (Краснодарский край) – 64,28 балла.

2. Алиса Блинникова и Алексей Карпов (Санкт-Петербург) – 63,79.

3. Таисия Щербинина и Артём Петров (Пермский край) – 61,77.

4. Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (Москва, академия Плющенко) – 60,46.

5. Анна Москвалёва и Артём Родзянов (Санкт-Петербург, академия Москвиной) – 59,44.

6. Кира Доможирова и Илья Вегера (Пермский край) – 58,86.