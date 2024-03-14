Туктамышева — о «Русском вызове»: было страшно делать двойной аксель в дыму и в темноте

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о страхе прыжков во время своего выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов», так как, по задумке постановщиков, весь свой номер фигуристка катала в дыму и в темноте.

«Оставалось только нигде не споткнуться и сделать в дыму двойной аксель. Это было невероятно страшно – на финальном прогоне я так и не осмелилась прыгнуть. Хотела попробовать, но мне было так страшно прыгать в дыму, что я подумала: ладно, попробуем уже на выступлении, там как пойдёт. Я прыгала чисто на ощущениях, и аксель получился очень ровным, без единого колыхания в воздухе.

Было страшно – ты не видишь лёд, это вызывало неуверенность. Не видишь, где заканчивается площадка, начинаешь себя дополнительно контролировать – не знаешь же, что там может попасться. Это как идти в темноте – вроде знаешь, что впереди ничего нет, всё ровно, но в то же время страшновато», — сказала Туктамышева.

Напомним, по итогам турнира фигуристка заняла второе место. Победителем «Русского вызова» второй год подряд стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.