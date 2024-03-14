Туктамышева: необходимо приглашать людей из фигурного катания в жюри «Русского вызова»

Российская фигуристка, чемпионка России, Европы и мира Елизавета Туктамышева заявила о необходимости приглашать людей из фигурного катания в жюри «Русского вызова», так как это добавляет профессионализма турниру и мотивирует спортсменов делать не просто красивый номер, а прежде всего наполнять его сложным техническим контентом.

«Когда увидела в «Юбилейном» Татьяну Анатольевну Тарасову, была уверена, что в этом году она окажется в жюри. Мне кажется, это бы тоже поспособствовало интересу к турниру. Если среди судей будет человек из фигурного катания, то это может пойти на пользу. Будет стимул делать больше сложных элементов, ведь этот судья поймёт, как это круто.

Когда в жюри люди не из фигурного катания, то тебе как будто бы не нужно делать что-то очень сложное. Быстрый и классный винт назад создаёт вау-эффект, хотя это почти ничего не стоит. И если судьи не из фигурного катания, будто бы нет смысла заходить на рискованные элементы. Ты упадёшь – и сразу впечатление будет смазано. А вот если будет специалист, то, возможно, это будет стимулом ещё больше соединить сложное фигурное катание с театральными задумками», — сказала Туктамышева.