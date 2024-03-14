Юдзуру Ханю стал амбассадором модного дома Gucci

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 и 2018 годов Юдзуру Ханю стал международным амбассадором модного дома Gucci.

«Я действительно рад стать частью сообщества Gucci, которое поддерживает связи с создателями по всему миру за пределами сферы моды. На протяжении всей своей долгой истории Gucci отдавала страсть мастерству и демонстрировала исключительную креативность, а также очаровывала многих поклонников в Японии. Я горю желанием продолжать открывать для себя очарование Gucci в грядущие времена», — приводит слова Ханю сайт Gucci.

Напомним, модный дом Gucci сотрудничает со многими спортсменами. В их числе — итальянский теннисист Янник Синнер и британский футболист Джек Грилиш.