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Юдзуру Ханю стал амбассадором модного дома Gucci

Юдзуру Ханю стал амбассадором модного дома Gucci
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 и 2018 годов Юдзуру Ханю стал международным амбассадором модного дома Gucci.

«Я действительно рад стать частью сообщества Gucci, которое поддерживает связи с создателями по всему миру за пределами сферы моды. На протяжении всей своей долгой истории Gucci отдавала страсть мастерству и демонстрировала исключительную креативность, а также очаровывала многих поклонников в Японии. Я горю желанием продолжать открывать для себя очарование Gucci в грядущие времена», — приводит слова Ханю сайт Gucci.

Напомним, модный дом Gucci сотрудничает со многими спортсменами. В их числе — итальянский теннисист Янник Синнер и британский футболист Джек Грилиш.

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