«Ты в говне, как всегда?» Ягудин резко ответил болельщице после победы на «Русском вызове»

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин грубо ответил болельщице в социальных сетях.
Напомним, Ягудин стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов», который прошёл 9 марта в Санкт-Петербурге. За победу фигурист получил 5 млн рублей. 13 марта Ягудин опубликовал в соцсетях фото с отдыха с супругой Татьяной Тотьмяниной.
«Уже отдыхает на 5 миллионов, не стыдно», — написала пользовательница в комментариях.
«Да, отдыхаем. А ты в говне, как и всегда?» — написал в ответ Ягудин.
Напомним, Ягудин одержал победу на «Русском вызове» второй год подряд, выступив под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Второй на турнире стала победительница и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева.