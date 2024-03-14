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«Ты в говне, как всегда?» Ягудин резко ответил болельщице после победы на «Русском вызове»

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин грубо ответил болельщице в социальных сетях.

Напомним, Ягудин стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов», который прошёл 9 марта в Санкт-Петербурге. За победу фигурист получил 5 млн рублей. 13 марта Ягудин опубликовал в соцсетях фото с отдыха с супругой Татьяной Тотьмяниной.

«Уже отдыхает на 5 миллионов, не стыдно», — написала пользовательница в комментариях.

«Да, отдыхаем. А ты в говне, как и всегда?» — написал в ответ Ягудин.

Напомним, Ягудин одержал победу на «Русском вызове» второй год подряд, выступив под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Второй на турнире стала победительница и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева.