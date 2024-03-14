Трусова — о первых соревнованиях: мама рассказывала, что я была почти невменяемая

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова сравнила свои выступления на первых соревнованиях и на Олимпийских играх.

«Что было сложнее: выступать на первых самых первых соревнованиях или на Олимпийских играх? Я не помню свои первые соревнования. Мама рассказывала, что я была почти невменяемая, просто выходила. Мне говорили: «Ты понимаешь, что ты будешь одна кататься и у тебя будет программа?» Я говорила: да. И просто выходила каталась. Не совсем помню, только по рассказам. На Олимпиаде, я уже говорила, я не волновалась. Не могу сравнить», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, выигрывала золото ЧР-2022, две золотые медали юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре., Трусова заняла на этом этапе второе место.