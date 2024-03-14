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Александра Трусова назвала странные места, на которых она давала автограф

Александра Трусова назвала странные места, на которых она давала автограф
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о странных местах, на которых её просили расписаться.

«Часто ли просят дать автограф на странных местах? Да, часто. На телефонах, на сумках, в паспорте расписывалась. На руках стабильно, особенно у детей. Иногда у них не на чем расписаться, и они подходят, говорят: «Можно на руке», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, выигрывала золото ЧР-2022, две золотые медали юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре., Трусова заняла на этом этапе второе место.

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