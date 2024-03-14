Трусова: я буду выступать в туре Этери Тутберидзе. Точно будет новый номер

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих предстоящих выступлениях.

«Из сказок у нас планируется «Золушка». Сейчас я буду выступать в туре Этери Тутберидзе. Точно будет новый номер, второй ещё не знаю. Пока всё, что я хочу, потихоньку воплощаю. Каких-то конкретных планов по образам нет», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, выигрывала золото ЧР-2022, две золотые медали юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре., Трусова заняла на этом этапе второе место.