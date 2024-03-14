Лев Лазарев стал лучшим в короткой программе финала Гран-при среди юниоров, Федотов — 3-й

В Сочи фигуристы представили свои короткие программы в рамках финала Гран-при России – 2023/2024 среди юниоров («Кубок Федерации»). Лидерство по итогам прокатов захватил Лев Лазарев, чисто исполнивший тройной аксель, лутц и каскад флип-тулуп. Арбитры присудили ему 89,46 балла. Промежуточное второе место занял Николай Угожаев. Основной фаворит соревнований, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов по итогам КП стал третьим.

Фигурное катание. Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», финал Гран-при России среди юниоров. Юноши. Положение по итогам короткой программы: