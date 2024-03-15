Загитова рассказала, как влияют на популяризацию фигурного катания её посты в соцсетях

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала о влиянии её постов в соцсетях на популяризацию фигурного катания.

«Что нужно сделать, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта? Ну я пытаюсь привлекать людей через соцсети, показываю свои тренировки. Люди говорят, что я их мотиватор, хотят ещё какие-нибудь зарядочки. Показываю несколько упражнений, и люди сами уже лежат на своём диване и думают, что тоже встанут и пойдут сделают пару упражнений, это уже способствует хорошему здоровью», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. На счету российской спортсменки золото Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и серебро Игр в командном турнире, а также победа на чемпионате мира 2019 года и чемпионате Европы 2018 года.