Загитова — о фигурном катании: ты просто кайфуешь и отбрасываешь все мысли, выходя на лёд

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своей любви к фигурному катанию. Спортсменка отметила, что тренировки на льду помогают ей забыть о бытовых заботах.

«Я обожаю мой вид спорта, это моя отдушина на самом деле. Сейчас я понимаю, что, выходя на тренировки, а я это делаю каждый день, все бытовые заботы уходят на второй план, и ты просто кайфуешь, выходя на лёд, и отбрасываешь все мысли», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. На счету российской спортсменки золото Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и серебро Игр в командном турнире, а также победа на чемпионате мира 2019 года и чемпионате Европы 2018 года.