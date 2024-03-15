«Целая плеяда талантливых спортсменов». Загитова — о новом поколении российских фигуристов

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова высказалась о новом поколении российских фигуристов. Спортсменка подчеркнула, что в стране появилось множество талантливых представителей фигурного катания.

«Целая плеяда, я могу сказать, очень много талантливых спортсменов. И в школе, которая скоро откроется в Казани, я думаю, что мы будем этому способствовать», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Ранее стало известно о планах по строительству школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани. Начало строительства спортивного объекта запланировано на лето 2024 года.