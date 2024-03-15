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Лев Лазарев — победитель финала Гран-при России — 2023/2024 среди юниоров

Лев Лазарев — победитель финала Гран-при России — 2023/2024 среди юниоров
Лев Лазарев
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Победителем в категории юношей в рамках финала Гран-при России – 2023/2024 среди юниоров («Кубок Федерации»). стал Лев Лазарев. По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 285,47 балла.

Второе место занял Арсений Федотов, который получил от судей 276,13 балла. На третье место по итогам произвольной программы опустился Николай Угожаев, набравший 270,03 балла.

Фигурное катание. Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», финал Гран-при России среди юниоров. Юноши. Итоговое положение:

1. Лев Лазарев — 285,47 балла.
2. Арсений Федотов — 276,13.
3. Николай Угожаев — 270,03.
4. Эдуард Карартынян — 254,31.
5. Вадим Воронов — 248,09.
6. Иван Рамзенков — 244,82.
7. Илья Строганов — 219,39.
8. Марк Лукин — 216,25.
9. Макар Пузин — 213,37.
10. Никита Малютин — 213,18.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Финал, Сочи
Юноши. Произвольная программа
15 марта 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
196.01
2
Арсений Федотов
Москва
276.13
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
270.03
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