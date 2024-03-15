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Двоеглазова одержала победу в финале Гран-при России среди юниоров, Базылюк стала второй

Двоеглазова одержала победу в финале Гран-при России среди юниоров, Базылюк стала второй
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу в финале Гран-при России среди юниоров. Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 232,23 балла.

Второе место на турнире заняла Маргарита Базылюк, действующая чемпионка России среди юниоров. Она получила от судей 222,49 балла. Замкнула тройку лидеров София Дзепка, которая по сумме двух программ набрала 215,73 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Финал, Сочи
Девушки. Произвольная программа
15 марта 2024, пятница. 15:25 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
232.23
2
Маргарита Базылюк
Москва
222.49
3
София Дзепка
Москва
215.73

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров
Девушки. Итоговые результаты

1. Алиса Двоеглазова (Москва) — 232,23 балла.
2. Маргарита Базылюк (Москва) — 222,49.
3. София Дзепка (Москва) — 215,73.
4. Алёна Принёва (Москва) — 210,06.
5. Екатерина Ципухина (Нижегородская область) — 208,14.
6. Алиса Юрова (Липецкая область) — 201,15.
7. Полина Тихонова (Москва) — 200,59.
8. Милана Лебедева (Москва) — 200,52.
9. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) — 200,15.
10. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 197,74.
11. Мария Мазур (Москва) — 183,98.
12. Варвара Кравчина (Москва) — 183,81.

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