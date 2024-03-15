«Не хватило хэппи-энда». Чемпионы мира по танцам — о турнире шоу-программ

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские ответили на вопрос, каких тем не хватило на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Не хватило добра чуть-чуть, не хватило хэппи-энда. Хотелось хэппи-энда! Но в рамках заданной темы всё было хорошо наполнено», — сказал Каташинский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Я считаю, что все самые громкие темы были взяты. Органика в том, что каждый выбрал то, что близко ему, то, что он сможет прожить. Поэтому все молодцы», — отметила Каташинская.

Напомним, победителем турнира шоу-программ «Русский вызов» стал Алексей Ягудин, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании. Спортивное мероприятие проходило 9 марта в Санкт-Петербурге.