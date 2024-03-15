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Двоеглазова рассказала, почему решилась выполнить два четверных тулупа в программе подряд

Двоеглазова рассказала, почему решилась выполнить два четверных тулупа в программе подряд
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Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, почему решилась выполнить в произвольной программе в финале Гран-при России среди юниоров два четверных тулупа подряд.

«Конечно, было сложно настроиться, старалась кайфовать, показывать эмоции. Пришлось немного переделать программу во время выступления, думала, идти на второй тулуп или нет. На тренировках уже получалось, говорила себе — всё умею, всё могу, почему бы не пойти и не сделать.

Для меня сезон был достаточно удачным, я думаю, без поддержки и работы с моими тренерами этого бы не было. Для меня было мотивацией попасть сюда и на первенство России, обидно, что пропустила прыжковый турнир, но то, что я уже здесь — очень счастлива. В прошлом году у меня не получилось попасть в финал, рада, что получилось показать такие программы», — приводит слова фигуристки ТАСС.

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