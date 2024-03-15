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Лев Лазарев: больше важна была не победа, а показать хорошие прокаты с уверенными прыжками

Лев Лазарев: больше важна была не победа, а показать хорошие прокаты с уверенными прыжками
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Российский фигурист Лев Лазарев, победитель финала Гран-при России среди юниоров, поделился эмоциями от прошедшего сезона.

«Я очень рад, что я хорошо выступил в этом году, думаю, что это была не мотивация с прошлого финала, а с первенства этого года, где не всё получилось, финал был давно, тогда был другой контент. Я сегодня вообще не переживал, как и вчера, не знаю, с чем связано, выходил на лёд вообще спокойно. Для меня больше важна была не победа, а показать хорошие прокаты с уверенными прыжками. В произвольной ещё нужен обязательно тройной аксель, так будет ещё лучше. Я считаю, что мой сезон прошёл довольно хорошо, я выступил 11 раз, это довольно много, я объездил почти все старты, я доволен результатом», — приводит слова фигуриста ТАСС.

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