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Щербакова — об операции на ноге: честно говоря, я немножко волнуюсь

Щербакова — об операции на ноге: честно говоря, я немножко волнуюсь
Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира — 2021 в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что ей предстоит операция на голеностопе.

«Всем привет! Думаю, все вы уже знаете, что весенние шоу я, к сожалению, пропускаю из-за травмы голеностопа. Хотела сказать вам большое спасибо, потому что я получила очень много добрых пожеланий и слов поддержки.

А уже завтра мне предстоит операция. Честно говоря, я немножко волнуюсь. Но уверена, что всё пройдёт хорошо и после периода восстановления я наконец-то смогу вернуться к тренировкам и выступлениям, потому что уже очень соскучилась по льду», — поделилась новостью Щербакова в личном телеграм-канале.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Анна Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться.

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