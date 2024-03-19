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Фигурист Савосин объяснил, почему не хотел бы быть тренером после завершения карьеры

Фигурист Савосин объяснил, почему не хотел бы быть тренером после завершения карьеры
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Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин объяснил, почему не хотел бы заниматься тренерской деятельностью после завершения спортивной карьеры.

«Работаю на подкатках, ничего необычного. В основном ребятам из нашей младшей группы помогаю. Скорее это заработок. Какое-то время мне надо было понять, сейчас это скорее заработок. Потому что тренировать, потихоньку прихожу к этой мысли, мне не очень нравится. Не совсем моё.

Рутины не хочу. Всё то же самое, как и в спорте, продолжается и после спорта. Тот же график приблизительно, все те тренировки, которые я и так сейчас не люблю, просто в том же графике всё продолжается и после карьеры. Вот этого бы не хотелось. Хотя, может быть, когда-то я говорил, что хочу тренировать, сейчас я говорю, что не хочу. Может быть, что-то опять поменяется и я загорюсь, скажу, что хочу тренировать. Нельзя этого исключать», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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