«У нас бывает много споров». Савосин рассказал, что думает о переходе к другим тренерам

Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин высказался о возможном переходе к другим тренерам.

«Не было ли мыслей пойти в другую тренерскую команду? Были, конечно, за 16 лет. Но сейчас я уже понял, что вряд ли куда-то перейду. Не то что вряд ли. Я не перейду. Если только Алексей Александрович, Анастасия Николаевна скажут, что я им надоел (смеётся). Тогда — да. Могу ли надоесть? Не знаю. Наверное, могу.

В тренировочном процессе я выплёскиваю негативную часть своего характера. Хорошо, что только в тренировочном процессе. Поэтому у нас бывает много споров всяких. Случается такое. Но это нормально. Мы уже как семья», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».