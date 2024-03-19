«Разучился прыгать четверные». Савосин вспомнил, как восстанавливался после травмы

Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин рассказал, как восстанавливался после травмы.

«Было очень сложно. Я сказал Алексею Александровичу [Четверухину], что не буду прыгать, пока не пройдёт нога. Он на это на удивление спокойно отреагировал. Дальше надо было восстанавливаться. После того, как нога постепенно начала проходить, было лечение. Восстановление оказалось очень тяжёлым, потому что я прям разучился прыгать четверные. Я крутил вполоборота на две ноги. Любой, кто прыгает тройные, сейчас может зайти в четверной и скрутить вполоборота на две ноги.

Я понимал, что просто разучился. И этот момент был тоже очень тяжёлым. Пришлось восстанавливать и тулуп, и сальхов, и аксель. Со мной работали отдельно, я крутился, «бабочки» делал, падал вполоборота. В общем, заново пробивал четверные прыжки. Конечно, это всё было непросто», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».