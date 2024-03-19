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«Я был поражён». Малинин — о четверном акселе Дикиджи

«Я был поражён». Малинин — о четверном акселе Дикиджи
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Американский фигурист Илья Малинин высказался о четверном акселе Владислава Дикиджи, серебряного призёра чемпионата России, бронзового призёра Спартакиады сильнейших и победителя двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024.

«Конечно, я видел четверной аксель в исполнении Влада Дикиджи. Я был правда поражён. Я помню, чего мне стоили попытки четверного акселя в своё время – надо было решиться его прыгнуть, это было непросто с моральной точки зрения. Влад исполняет его с такой внешней легкостью, это потрясающе. Здорово, что у меня получилось вдохновить кого-то на этот прыжок. Я и правда радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может», — приводит слова Малинина Sports.

Отметим, что это первый успешно выполненный прыжок данного вида среди российских спортсменов.

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