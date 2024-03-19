Адам Сяо Хим Фа рассказал, планирует ли делать сальто в программах на чемпионате мира

Двухкратный чемпион Европы, французский фигурист Адам Сяо Хим Фа ответил на вопрос журналистов, планирует ли он делать сальто в программах на чемпионате мира 2024. Напомним, турнир пройдёт с 20 по 24 марта в канадском Монреале.

«Я не уверен, что это будет хорошей идеей…», — приводит слова фигуриста Golden Skate.

Сяо Хим Фа также добавил, что не будет исполнять 4F, так как нацелен исключительно на два чистых проката.

При этом спортсмен отметил, что снял с себя некоторое давление по сравнению с другими соревнованиями и чемпионатом мира 2023 года. Отметим, что в прошлом году француз занял девятое место по итогам турнира.

«Еще несколько недель назад я чувствовал сильное давление, и тренировки шли не очень хорошо. Мне удалось его снять, и теперь я чувствую себя хорошо. Мне тоже помогло ледовое шоу «Art on Ice», там ты катаешься для людей, а не для судей, это другой вид катания, и мне это очень понравилось», — добавил Адам Сяо Хим Фа.