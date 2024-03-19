Фигурист Лазарев рассказал, за кого из девушек болел на Олимпийских играх в Пекине

Победитель Финала Гран-при России среди юниоров Лев Лазарев рассказал о том, за кого из девушек болел во время Олимпийских игр 2022 года. Напомним, на Играх в Пекине Олимпийский комитет России представляло три спортсменки — Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.

«Я очень болел за Александру Трусову и надеялся, что она сможет показать пять четверных. Тогда мне казалось, что это очень круто и практически невозможно сделать. Но сейчас понимаю, как она это сделала», — приводит слова Льва Лазарев «РИА Новости».

Напомним, по итогам соревнований Олимпийское золото выиграла Анна Щербакова. Александра Трусова заняла второе место, но смогла первой из женщин успешно приземлить пять четверных прыжков в одной программе. Камила Валиева заняла четвертое место, но 30 января 2024 года, по решению CAS из-за ситуации с допингом, её результаты были аннулированы.