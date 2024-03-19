Лев Лазарев отреагировал на сравнение его и Федотова с Плющенко и Ягудиным

Победитель Финала Гран-при среди юниоров Лев Лазарев, комментируя конкуренцию с российским фигуристом, двукратным чемпионом Первенства России среди юниоров Арсением Федотовым, заявил, что их рано сравнивать с Олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

«Знаю, что нас сравнивают, но мне кажется, еще рано об этом говорить. Пока мы соревнуемся в юниорах, нужно смотреть, что будет, когда мы выйдем во взрослые», — приводит слова Лазарева «РИА Новости».

«Конечно, смотрел выступления Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, но я не могу кого-то выделить. Все-таки я смотрел в записи, а это всегда по-другому. Но мне все равно очень нравится, как они показывали свои программы. Они были очень артистичными на льду. Я, конечно, буду тоже стремиться к тому, чтобы в программе было больше хореографии, а не только прыжки», — добавил он.

Напомним, Алексей Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года, а Евгений Плющенко — двухкратным Олимпийским чемпионом (2006, 2014).