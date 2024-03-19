Двухкратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин оценил, как прошёл сезон у танцевальных дуэтов из его группы. Напомним, Жулин тренирует сразу несколько лидеров сборной России — пары Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

«В принципе сезон хороший, грех жаловаться, первое и второе места практически везде, если не везде. У Лизы Шанаевой и Паши Дрозда, наверное, нельзя признать сезон удачным, потому что потеряли свои позиции. Почему? Сложно сказать, может быть, другие спортсмены спрогрессировали, может, что-то не получилось у самих ребят, хотя мне казалось, что катались они достойно на всех турнирах. Соня Тютюнина и Матвей Грачев для первого сезона и четырех месяцев в паре провели удачный сезон, думаю, что будут прогрессировать. В целом доволен сезоном», — приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, перед стартом сезона 2023/24 в группу Жулина из группы Александра Свинина и Ирины Жук перешли трёхкратные чемпионы России, двукратные серебряные призёры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, проработавшие с предыдущими специалистами более 20 лет. Также с Жулином начали работать победители чемпионата России 2023 года Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.