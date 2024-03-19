Тарасова — о смерти Василия Уткина: спасибо ему. Он почему-то всегда меня поддерживал

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на смерть спортивного комментатора Василия Уткина, о которой стало известно сегодня, 19 марта.

«Только что прочла об этом, минуту назад. Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нём было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором. Спасибо ему — он почему‑то всегда меня поддерживал, хотя мы были едва знакомы», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом году Василий Уткин одним из первых высказался в поддержку Татьяны Тарасовой, когда её отстранили от работы на финале Гран-при России из-за санкций Первого канала. Тогда тренер публично поддержала Евгения Плющенко.