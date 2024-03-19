Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова — о смерти Василия Уткина: спасибо ему. Он почему-то всегда меня поддерживал

Тарасова — о смерти Василия Уткина: спасибо ему. Он почему-то всегда меня поддерживал
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на смерть спортивного комментатора Василия Уткина, о которой стало известно сегодня, 19 марта.

«Только что прочла об этом, минуту назад. Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нём было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором. Спасибо ему — он почему‑то всегда меня поддерживал, хотя мы были едва знакомы», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом году Василий Уткин одним из первых высказался в поддержку Татьяны Тарасовой, когда её отстранили от работы на финале Гран-при России из-за санкций Первого канала. Тогда тренер публично поддержала Евгения Плющенко.

Материалы по теме
Уткин — об отстранении Тарасовой: приличным людям не пристало сегодня комментировать на ТВ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android